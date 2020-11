Conoce un poco sobre el cantante Cuenqueño Beybo Soler

-vocalista oficial de una de las agrupaciones más importantes de la Cuenca del Papaloapan “Nexus Nxs” , y que desde el 2008 han tenido una excelente respuesta por parte del público.

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- Beybo Soler, es un cantante y músico Cosamaloapeño, que desde muy pequeño tiene el gusto por cantar y que se ha robado la admiración de todo aquel que lo ha escuchado interpretar diferentes géneros musicales.

Actualmente es vocalista oficial de una de las agrupaciones más importantes de la Cuenca del Papaloapan “Nexus Nxs” , y que desde el año 2008 que se dieron a conocer, han tenido una excelente respuesta por parte del público.

Su voz ha representado al estado de Veracruz en diferentes lugares de la República Mexicana como: Chiapas, Oaxaca, Tabasco e Hidalgo.

Además de participar dentro del casting “La Academia Bicentenario” quedando en el 2do lugar de más de 1,300 participantes de todo el estado de Veracruz.

Es bueno mencionar que este joven cuenqueño ha compartido escenarios con muchos artistas y grupos, como “Los Caracoles”, “Daniel Villa lobos y su grupo ARROZ”, “Merenglas”, “Nelson Kanzela”entre otros.

Beybo Soler ha sido parte de giras de radiodifusoras como Exa FM y La Mejor 106.5

Y es que durante sus 15 años de trayectoria, sin duda alguna ha cautivado a más de uno ya que es un artista con una voz versátil, ya que lo más relevante en su ámbito musical son los géneros musicales como: Salsa, cumbia y pop-rock.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario