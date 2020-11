Cae avioneta en Puerto Escondido, hay 6 heridos

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Al menos unos 6 civiles, resultaron heridos al reportarse la caída de una avioneta que sobrevolaba en inmediaciones del destino turístico de Puerto Escondido, reportó la Comandancia Regional de Guardia Nacional (GN).

Según el reporte oficial la aeronave, tipo Cessna, matrícula XYM-150 de color blanco; provenía de la ciudad de Oaxaca y buscaba aterrizar en el aeropuerto comercial del destino de playas cuando se desplomo y cayó en un campo de pastizales.

En la avioneta viajaban 5 pasajeros, familiares del empresario gasolinero y ex presidente municipal de Tlaxiaco German Simancas, los cuales resultaron con lesiones graves por lo que fueron trasladados a un hospital de zona para su inmediata atención médica.

Las primeras versiones señalan que el piloto buscó donde aterrizar, sin embargo, una de las alas golpeó contra los árboles lo que provocó que cayera de manera estrepitosa.

Los servicios de emergencia, con el apoyo del Ejército montaron un operativo de seguridad para rescatar y trasladar a los lesionados

En tanto personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acudieron para investigar los hechos y levantar el dictamen correspondiente sobre las causas del accidente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario