Toxo´ho ó huehuentones, representantes del más allá

-Como todos los años inician sus recorridos para tocar, danzar y cantar en los altares como representantes de los visitantes del más allá.

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- Una de las tradiciones en los municipios como San Miguel Soyaltepec Temascal Oaxaca es la visita de los Toxo´ho ó los huehuentones, quienes disfrazados, y acompañados de tambores danzan y cantan en los altares de las casas que visitan.

Y es que esta danza que realizan representa la vida y la muerte, pero sobre todo es más una representación de los visitantes del más allá y a que al término de su danza se les ofrece una taza de café, tamales o bien dinero como agradecimiento.

Los huehuentones son los que bailan con el huehuetl -tambor-, los toxo’ho bailan en el Centro del Mundo, y se interpretan danzas de la vida y la muerte.

Otros, simplemente imitan al Teretete y los Chajman, los vestidos de negro representan a los espíritus que nos vienen acompañar.

