Sector comercial no espera repunte en ventas, por “Día de Muertos”

-Señalan que los comerciantes decidieron no invertir mucho en productos de temporada para no afectar su economía



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Durante esta celebración de Día de Muertos, es común que las personas realicen las compras, reflejándose el circular de dinero en el sector comercial, sin embargo el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (canaco) Jorge Osorio, dijo que durante estos días, no van a ver un repunte en las ventas



Explicó que los comerciantes optaron por no invertir mucho en productos de temporada para que no se les quede la mercancía, y todo lo van a trabajar sobre pedido, por lo que no ven con esto un repunte en las ventas durante este fin de semana.



El sector comercial ha sido uno de los más afectados en los últimos años, primero debido a la inseguridad que se vivió no solo en Tuxtepec también en la Cuenca del Papaloapan, posteriormente la contingencia provocó que algunos comercios quebraran y que otro más tuvieron pérdidas considerables; sin embargo en esta temporada lejos de ser un respiro, será como cualquier otro día.



En cuanto al Buen Fin que se realizará del 9 al 20 de noviembre, dijo que esperan que les vaya bien, aunque puede que algunas medidas como “el quedarse en casa” los grupos vulnerables, provoquen que no se tengan las ventas que esperan.

