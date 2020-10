Sección 35 del SNTSA regresará a laborar hasta que semáforo esté en verde

-Esto a pesar del llamado que hicieron los Servicios de Salud de Oaxaca

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), informó que el personal sindicalizado no regresará a laborar hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde, incluso mencionaron que cuando esto suceda, se debe entablar una mesa de trabajo, para determinar las medidas sanitarias para dicho regreso.

La dirigencia sindical informó por medio de una circular que el Gobierno del Estado les solicitó la reincorporación del personal al cien por ciento, situación que consideraron como un gran riesgo para la vida de los trabajadores, por ello fijaron su postura de no regresar a las labores hasta que el semáforo esté en color verde.

Asimismo indicaron que el regreso debe ser de manera paulatina y cada región deberá analizar la situación que prevalezca, para garantizar el sano regreso del personal médico, de enfermería y administrativo a sus labores en los centros de salud y hospitales.

