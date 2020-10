Reitera Gobierno de Tuxtepec cierre de panteones durante festividades de Día de Muertos

-Mantienen trabajos de rehabilitación y limpieza en cementerios de la ciudad

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- El Gobierno Municipal de Tuxtepec recuerda a la población en general que los panteones “Jardín de los Sueños” y “Nuevo Despertar” estarán cerrados durante estas festividades de Día de Muertos, tal como han permanecido desde que inició la pandemia del Covid-19; sin embargo, esta situación no ha sido limitante para que los camposantos de la ciudad sean objeto de trabajos de limpieza y rehabilitación para que permanezcan en condiciones óptimas y muestren una buena imagen en estos días en que se recuerda a los difuntos.

Gloria García Zeferino, Jefa de Panteones del Ayuntamiento de Tuxtepec, indicó que esta es una ordenanza del Cabildo tuxtepecano que encabeza el Presidente Noé Ramírez Chávez, para evitar aglomeraciones y un incremento de contagios de Covid-19 en este municipio, que por el momento se mantiene en color naranja dentro del Semáforo

Epidemiológico de la Secretaría de Salud.

Dijo que la finalidad de esta acción está encaminada en proteger la salud de las y los ciudadanos tuxtepecanos, así como en mantener medidas preventivas para alcanzar un mayor descenso de contagios y decesos en el municipio.

Por su parte el Director de Servicios Básicos, Román García Bernardo, reiteró que ante el riesgo de alto contagio por coronavirus en que se convertirían los panteones si se abrieran, ahora esta celebración tradicional mexicana con la que se honra a los muertos será diferente, por lo que invitó a la población a celebrar a sus difuntos en casa, a hacer sus altares y así rendir tributo a quienes tuvieron que partir, pues recordó que para el alcalde Noé Ramírez Chávez y su Cabildo son prioridad la seguridad y el cuidado de la salud de las familias tuxtepecanas.

El funcionario aseveró que si bien los panteones se encuentran cerrados, trabajadores a su cargo continúan sus labores para mantenerlos en buenas condiciones, a pesar de la disminución de personal en el área, como una medida de seguridad instruida por el Presidente Municipal, Noé Ramírez Chávez, ante la contingencia sanitaria.

Recordó que durante estos días de celebración de Día de Muertos,

solo estarán permitidas las inhumaciones tomando en cuenta las restricciones que se implementaron desde que inició la pandemia, por lo que solo tendrán acceso los empleados de la funeraria y familiares más cercanas que como máximo podrán ser 10 personas.

