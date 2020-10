Propone Pável Meléndez declarar “persona non grata” a Diego Bernardini

-Sería persona non grata, en tanto no ofrezca una disculpa pública

-Exhorta a Conapred a emprender una ruta legal contra este ciudadano

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Tras las expresiones discriminatorias y clasistas que vertiera el galerista Diego Bernardini Borja contra las y los oaxaqueños, el diputado Pável Meléndez Cruz presentó un punto de acuerdo para declararlo “persona non grata” en Oaxaca, en tanto no ofrezca una disculpa pública y se retracte de sus comentarios.

En sesión de la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura, el parlamentario exhortó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice todas las acciones legales conducentes contra Bernardini Borja, con la finalidad de inhibir conductas racistas y clasistas en el país.

Y es que en días pasados, refirió que el también propietario de la “Bernardini Art Gallery and Action House” realizó una subasta de papalotes anunciada como “Un homenaje al maestro Francisco Toledo” en donde comercializó papalotes con el nombre y la imagen del reconocido artista, sin el previo consentimiento de los familiares.

“El galerista con su discurso ofende a los oaxaqueños, pues es claro que no tiene idea del legado del maestro Oaxaqueño Francisco Toledo, además ha denostado la esencia altruista del oaxaqueño, tratando de generalizar con adjetivos peyorativos subestimando la grandeza de nuestro estado, teniendo un marcado interés personal que se vio frustrado por conducirse de manera ventajosa”, precisó.

En este sentido, Pável Meléndez resaltó que la discriminación se conceptualiza como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo.

Puntualizó: “Repruebo en toda su magnitud este tipo de comentarios, discriminatorios y clasistas, resulta lamentable las manifestaciones del ciudadano Diego Bernardini Borja, por lo que propongo sea declarado moralmente ‘persona non grata’ en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca”.

