PROFECO continua inmovilizando bombas en gasolineras de Tuxtepec

-Ahora fueron otras 2 bombas de gasolineras diferentes

Tuxtepec, Oaxaca.- En días pasados el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) Ricardo Sheffield Padilla dio a conocer que cerraba 2 gasolineras debido a que no cumplían con la norma oficial, una de éstas en Tuxtepec, sin embargo se sabe que este operativo continúa y otras 2 bombas de otros establecimientos fueron suspendidas.

En ese entonces, se informó que en el municipio, fueron inmovilizadas 10 bombas en la gasolinería inspeccionada, pues los aditamentos encontrados en los pulsadores podían reducir el volumen de combustible, por lo tanto la guardia nacional tomó las instalaciones de la estación que cuenta con el permiso PL/10968/EXP/ES/2015, ubicada en el entronque carretera federal 145, en el Ejido Santa Rosa Papaloapan.

Sin embargo, hace unos días, también inmovilizó 2 bombas más, una ubicada en la gasolinera Repsol y otra de Pemex, ambas en el boulevard Bicentenario.

Una de las encargadas del área de normatividad de una de las gasolineras, explicó que tuvieron un detalle con la batería de resguarde, que consiste en que cuando hay un apagón o se va la luz en la pantalla debe permanecer por 5 minutos la última venta, sin embargo en sus pruebas solo aguanto 2 minutos, siendo éste el motivo de la colocación de los sellos.

En la página oficial de la Profeco, se informó que personal del área de inspección y vigilancia llevó acabo operativos en la zona sur del país clausurando bombas de abastecimiento de combustible, esto mediante la colocación de sellos.

En algunos casos fueron clausuradas porque al entrar en vigor la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, las gasolineras deben de contar con dispensadores nuevos o que cumplan con las características; pero además otras bombas fueron clausuradas debido a que encontraron “aditamentos” en los pulsadores que reducen el volumen del combustible.

