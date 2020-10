No habrá reelección automática para Oswaldo García Jarquín: Sesul Bolaños

-Dijo que serán cuidadosos al momento de elegir al próximo candidato o candidata de Morena a la presidencia de Oaxaca de Juárez

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sesul Bolaños, comentó que no se dará un tema de reelección automática a Oswaldo García Jarquín, para ello tendrá que seguir el procedimiento que establecen los estatutos del partido y enfatizó que el comité estatal de Morena será muy cuidadoso al momento de elegir al próximo candidato a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez.

Agregó que el partido no está de acuerdo en que el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín venda el predio del cerro del crestón y le hicieron un llamado para que se ponga a trabajar en beneficio de la población.

Además dijo que tampoco respaldan la iniciativa de colocar parquímetros en las calles de la capital oaxaqueña, incluso señaló al edil de no mostrar sensibilidad hacia la población, situación que ha provocado que la ciudad capital esté sumergida en un caos, así mismo dijo que la capital no le pertenece al Presidente Municipal.



Informó que en los próximos días buscarán tener un acercamiento con los regidores capitalinos y con el propio edil, para ver la situación que prevalece en el municipio, pues la aceptación de García Jarquín en la capital es mala debido a ciertas decisiones que ha tomado.

