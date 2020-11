Morena pide a IEEPCO aclaración pública luego de error en publicación

-Afirmaron que interpondrán una denuncia ante las instancias correspondientes para que se aclare esta situación



Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Comité Ejecutivo Estatal de Morena, reafirmó al Sesul Bolaños como su Presidente y pidieron al titular del IEEPCO Gustavo Meixueiro Nájera, que ofrezca una explicación pública de lo que sucedió cuando se publicó que el representante de este instituto político debía ser Ericel Gómez Nucamendi.



Asimismo mencionaron que interpondrán las denuncias ante las instancias correspondientes para que este tema se aclare, pues por esta publicación del IEEPCO, se generó confusión en la militancia, pues luego de dicha publicación, el órgano electoral rectificó al informar que Sesul Bolaños es el Presidente de Morena en Oaxaca.



Cabe mencionar que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), publicó en su página oficial que el Diputado Local Ericel Gómez Nucamendi era el Presidente de Morena en la entidad, a pesar de que el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), había rechazado los argumentos de Gómez Nucamendi, quien afirmaba que la designación de Sesul Bolaños se había dado de manera ilegal.

Al darse a conocer esta información, se generó una confusión en la militancia, en ese sentido la dirigencia de Morena hizo un llamado a Gómez Nucamendi para que se una al diálogo, pues la dirigencia está haciendo un llamado a la unidad al interior del partido, sin embargo manifestaron que con la actitud del legislador se está generando una división.



El llamado lo hicieron extenso a los diputados y actores políticos que respaldan al legislador oaxaqueño, sobre todo porque está muy cerca el inicio del proceso electoral local, además de que se debe trabajar para respaldar el proyecto del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

