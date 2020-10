Liberan organizaciones estudiantiles instalaciones de la UABJO

-Esto debido a que no hay garantías para seguir con la movilización por la pandemia

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La tarde de este jueves el Frente de Organizaciones Estudiantiles de la UABJO, entregó las instalaciones de la máxima casa de estudios de la entidad, debido a que no hay las condiciones para continuar con la jornada de lucha por la pandemia de Covid, aunque aclararon que en cuanto haya las condiciones retomarán sus acciones.

Miguel Ángel Galicia Sánchez, quien recibió las instalaciones en representación de la rectoría, comentó que se hizo un recorrido para verificar el estado de los edificios de servicios escolares y de redes, informó que en ambos no se encontró ninguna anomalía.

Por su parte Rosalía Medina, integrante del Frente, comentó que luego de 39 días de lucha, se decidió entregar las instalaciones de la UABJO, reiterando que cuando haya las condiciones sanitarias, continuarán con su jornada de lucha, exigiendo una mesa de diálogo con el Rector Eduardo Bautista Martínez.

Cabe recordar que hace unos días unas organizaciones estudiantiles anunciaron su salida del frente, por supuestos acuerdos “en lo oscurito” por parte del Vocero Francisco Velázquez Ramírez, quien negó tales acusaciones y aseguró que el movimiento continuará a pesar de la salida de estas organizaciones estudiantiles.

