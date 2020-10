FGEO vincula a proceso y envía a prisión a sujeto que asesinó a una mujer en Miahuatlán

-El presunto responsable ultimó a su víctima por disparos de arma de fuego el pasado 21 de diciembre del 2018 en esa misma demarcación



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.- En la jurisdicción de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Agentes Estatales de Investigación, lograron la detención y vinculación a proceso, de un sujeto señalado como presunto responsable en el homicidio agravado con arma de fuego, contra una mujer identificada como O. V. A., cometido en el mes de diciembre del año 2018, en la colonia 20 de noviembre del referido municipio.



El probable homicida fue identificado como F. P. M., según la previa carpeta de investigación 1859/FMIA/2018, el 21 de diciembre del 2018 a las 15:50 horas privó de la vida a la víctima con disparos de arma de fuego, por lo que la Institución de procuración de justicia inició las diligencias correspondientes presentando al imputado ante el Juez de Control en la Vicefiscalía General de Control Regional.



En audiencia, se logró establecer y validar los datos ante las pruebas presentadas por la FGEO y el Juez determinó vincular a proceso a F. P. M., imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando 3 meses de cierre de investigación complementaria.



La defensa de las mujeres oaxaqueñas, resulta prioritaria para la Fiscalía General, presentando ante la justicia y aplicando todo el peso de la ley a quien o quienes resulten responsables.

