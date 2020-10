Ferieros se retiran del zócalo, se instalan en estacionamiento de Plaza Oaxaca

-Esto luego de una reunión que tuvieron con SEGEGO y los Servicios de Salud de Oaxaca

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de una reunión que sostuvo el Movimiento de Ferieros de Oaxaca con los titulares de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), los ferieros se retiraron del zócalo capitalino y de la Alameda de León durante la madrugada de este viernes y ahora se encuentran en el estacionamiento de Plaza Oaxaca.

El Secretario de Salud Donato Casas Escamilla, le comentó a los ferieros que no se puede permitir la instalación de juegos mecánicos en espacios reducidos, pues de esta manera se generaría una fuente de contagios para la población en general, debido a que no se respetaría la sana distancia y no hay los filtros para sanitizar a las personas.

Casas Escamilla comentó que para que puedan trabajar, se deben instalar en un lugar abierto con suficiente espacio para guardar la sana distancia, así como instalar filtros sanitarios en los accesos, en dónde se tome la temperatura de las personas, aplicar gel con alcohol, se debe contar con un área de lavado de manos, el uso obligatorio de cubre bocas y permitir un aforo reducido para evitar aglomeraciones.

Cabe recordar que los ferieros se instalaron una vez más en el zócalo el pasado miércoles por segunda ocasión, para exigir que el gobierno les permita trabajar, pues por la cancelación de fiestas y ferias, se quedaron sin trabajo, en el zócalo solo quedan puestos ambulantes pertenecientes a otras organizaciones.

