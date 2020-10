Exhorta SSO evitar lugares concurridos, no realizar fiestas o reuniones, cuida tu vida y la de los demás

-Contabiliza SSO 137 casos nuevos de COVID-19, suman 21 mil 012 casos acumulados

-Usa cubrebocas, mantén la sana distancia y realiza lavado frecuente de manos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de octubre de 2020.- El coordinador general de Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Said Vásquez Valle en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este jueves 29 de octubre, se han registrado 137 casos nuevos de COVID-19, que suman 21 mil 012 acumulados en toda la entidad.

Agregó que se han notificado 33 mil 600 casos de los cuales, nueve mil 086 han sido negativos, tres mil 502 son sospechosos, hay 18 mil 750 recuperados, y lamentablemente se registran cuatro decesos, que suman mil 632.

Sostuvo que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, contabiliza 14 mil 025 casos confirmados y 815 defunciones; Istmo dos mil 076 y 296 defunciones; Tuxtepec mil 823 y 249 defunciones; Mixteca mil 494 y 128 defunciones; Costa mil 046 y 90 defunciones y la Sierra 548 y 54 defunciones.

Detalló que de los 137 casos nuevos registrados el día de hoy, estos se distribuyen en 38 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan, el de Oaxaca de Juárez con 52, Santa Cruz Xoxocotlán con 12, Santa Lucía del Camino siete, Asunción Nochixtlán seis, Villa de Zaachila, San Sebastián Tutla y Miahuatlán de Porfirio Díaz cinco cada uno, Juchitán de Zaragoza y Putla Villa de Guerrero cuatro, el resto tres, dos y un caso.

En relación a los casos activos, se contabilizan 582 de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 432, Mixteca 70, Costa 31, Sierra 24, Istmo 23, y Tuxtepec dos.

Vásquez Valle dijo que de las mil 632 defuncion, el grupo de edad más afectado es de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con 734, 384 y 234 respectivamente. Por sexo mil 077 son hombres y 555 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, el día de hoy se registra un global de camas ocupadas de 32.2%, sin ventilador 38.2% y con ventilador 22.8%.

El funcionario exhortó a la población a no realizar reuniones o fiestas, evitar los lugares concurridos, usar cubrebocas, aplicar la sana distancia y lavado de manos frecuentemente, “cuida tu vida y la de los demás”.

En su intervención, el médico radiólogo del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), Omar Quintana Reyes, impartió el tema de Cáncer de Mama (CaMa), y destacó que es el tumor maligno más frecuente en las mujeres en todo el mundo y la primera causa de muerte por cáncer.

Destacó que se estiman alrededor de 1.7 millones de casos nuevos cada año y fallecen 522 mil mujeres por esa enfermedad. En México, el cáncer de mama ha tenido un incremento de manera importante, el cual se diagnostica a una media de edad de 52.5 años.

Ante ello exhortó a las mujeres para que se autoexploren sus mamas, y en caso de detectar alguna bolita o anormalidad, acudan con su médico para un diagnóstico oportuno, a partir de los 40 años se deben realizar la mastografía, la cual favorece el diagnóstico temprano y el uso de terapias efectivas contra el cáncer mamario, mejora la supervivencia global de las pacientes y reduce el impacto económico por años de vida perdidos.

Finalmente dijo que es importante el autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años, el examen clínico mamario anual a partir de los 25 años, y la mastografía anual de tamizaje en mujer asintomática a partir de los 40 años y el ultrasonido incrementa el diagnóstico de certeza.

