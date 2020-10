Empieza la grilla al interior del STPEIDCEO, a pesar de que elección es en diciembre

-Este viernes se reunió un grupo de más de 50 sindicalizados a pesar de que la pandemia continúa vigente



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Distintos grupos al interior del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), empiezan a moverse de cara a la renovación de la dirigencia sindical, misma que debe darse en los primeros días del mes de diciembre.



El Delegado Sindical de la Secretaría de Turismo José Arturo Sánchez, comentó que esperarán los tiempos para que se lance la convocatoria y buscar la dirigencia del sindicato, esta declaración la hizo en el marco de una reunión que tuvieron la mañnaa de este viernes y en dónde hubo un aforo de más de cincuenta personas.



En ese sentido el entrevistado comentó que en todo momento se cuidaron las medidas de prevención sanitarias correspondientes, para proteger a cada uno de los trabajadores, quienes en su mayoría continúan sin ir a sus centros de trabajo por el tema de la pandemia, sin embargo si acudieron a este llamado de la delegación sindical.



Uno de los objetivos de la reunión fue la de llamar a la unidad y recuperar el sindicato, para ello dijo que esperarán los tiempos para buscar la dirigencia sindical, asimismo indicó que con este acto no se están violando los estatutos del gremio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario