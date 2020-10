Con reforma a la ley, la diputada Magaly López Domínguez busca garantizar protección a mujeres víctimas de violencia político electoral

-Busca establecer que las órdenes de protección en caso de ser requerido se realicen de forma colectiva.

San Raymundo Jalpan, Oax. 29 de octubre de 2020. La diputada Magaly López Domínguez, presentó a la Diputación Permanente del Congreso Local, la iniciativa con proyecto de decreto, con la que se busca reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Con la propuesta legislativa antes mencionada, se busca instituir que las órdenes de protección que consagra la ley sean intransferibles y de naturaleza política electoral. Además de que se otorguen de forma inmediata cuando estime que el agresor representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima.

Además de que la medida de protección a las víctimas se pueda brindar de forma colectiva a fin de prevenir un daño irreparable contra las mujeres debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables.

En este sentido la legisladora Magaly López, plantea que serán el ministerio público y el síndico municipal en caso de urgencia, bajo su más estricta responsabilidad, lo encargados de aplicar las medidas de protección idóneas que permitan salvaguardar la integridad de la víctima.

También podrán ser otorgadas por los y las Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca con competencia en el territorio donde resida la víctima, podrán otorgarse de oficio, cuando:

A través de los medios de comunicación, redes sociales o cualquier otro medio se tenga conocimiento de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres o bien pueden ser solicitadas por las víctimas directas o indirectas, sus familiares, representantes legales, autoridades comunitarias o representativas ya sea por escrito o por comparecencia.

Así como por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y en el caso de menores de edad por la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, para la emisión de dichas ordenes no será necesario que previo a la solicitud exista una carpeta o legajo de investigación o un proceso jurisdiccional relacionado con los hechos.

La iniciativa con Proyecto de Decreto por el que Se reforman los artículos 24; 25; 27 bis y se adicionan los artículos 25 Bis, 29 Bis y 29 Ter de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, propuesta por la diputada morenista, Magaly López, y recibida por la Diputación Permanente, fue turnada para su análisis y dictamen.

