Avanzan los trabajos en el nuevo panteón de Loma Bonita

-Este nuevo panteón fue acondicionado, ya que no se contaba con espacios en el panteón principal



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Loma Bonita Raymundo Rivera dijo que los trabajos en el nuevo panteón de este municipio, continúa avanzando, ya que urgía delimitar este espacio, para evitar más invasiones



Este panteón se inauguró en el mes de julio y fue debido a que en este mes, las defunciones por covid aumentaron, por lo tanto al no contar con mucho espacio en el panteón que ya se tenía, se acondicionó un espacio más, que ya se había adquirido en años anteriores.



Aseguró que este nuevo panteón era una necesidad, ya que el primero nació con el municipio, por lo que, urgía un nuevo panteón “desafortunadamente aquí se implementaron algunas casitas, se puso una colonia y así nos invadieron el predio que era para el panteón y agarramos esta parte que sigue siendo para el panteón”.



El panteón fue inaugurado a mediados del 20 de julio, sin embargo desde días antes empezaron a sepultar, ya que no podían esperar más tiempo, y a pesar de que no estaba bardeado, así fue utilizado, por lo tanto fue hasta después que iniciaron los trabajos necesarios.



El Presidente, dijo que en su administración tienen que seguir beneficiando a la ciudadanía con obras en diferentes rubros, como son las educativas, las pavimentaciones en calles para mejorar la imagen del municipio, pero además esta como el bardeado del panteón que es una obra que favorece a todos los lomabonitenses.

