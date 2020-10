Sury Sánchez Urrutia finalista de Señorita Oaxaca Virtual

-Representando a la Región de la Cuenca del Papaloapan ha pasado los diferentes filtros, quedando dentro de las 12 favoritas.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- Sury Saray Sánchez Urrutia originaria de Acatlán de Pérez Figueroa, se encuentra participando en el certamen “Señorita Oaxaca Virtual” representando a la Región de la Cuenca del Papaloapan y quien este jueves, estará disputándose el título y corona con otras 11 chicas de las diferentes regiones del estado de Oaxaca.

Sury Saray Sánchez comentó estar muy entusiasmada en representar a su región y que además este concurso le ha dejado una grata experiencia, ya que durante los diferentes filtros que pasó durante el certamen pudo conocer un poco más sobre la cultura de su región y estado.

Detalló que su gusto por certámenes le nació desde su niñez ya que durante su estancia en el kínder, participó en el concurso de primavera saliendo triunfadora, así también en la secundaria, además de obtener este año la corona como Reina de la ganadera de su municipio natal.

Por ello, es que no dejó pasar este certamen para obtener una nueva experiencia, pero sobre todo, obtener el título y corona para su Región del Papaloapan.

Es por eso que pide el apoyo de todas las personas para que sigan la transmisión de la gran final que será este 29 de octubre a las 7:00 de la noche.

Cabe mencionar que Señorita Oaxaca Virtual, es una organización estatal e inclusiva que reconoce a las mujeres de todas las culturas y etnias, donde las participantes además de mostrar su belleza física, promueven la cultura de su región y estado a través de videos que se suben en la red social.

