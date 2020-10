SECTUR y SSPO firman convenio de colaboración para fortalecer atención al turismo en Oaxaca

-Instalarán módulos de información turística en distintos puntos de la ciudad de Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- Este jueves la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Seguridad Pública firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de fortalecer la atención al turismo que visite el estado de Oaxaca, para ello se instarál módulos de atención en distintos puntos de la capital oaxaqueña.

El Secretario de Seguridad Públcia Ernesto Salcedo Rosales; mencionó que como parte de dicho convenio se contempla el fortalecimiento de la seguridad y los servicios turísticos, como impulso para Oaxaca en el ámbito de un desarrollo sostenible y responsable, buscando siempre el crecimiento.



Por su parte el Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera Castellanos, comentó que los embajadores turísticos y la policía turística, han sido capacitados en materia de cultura turística, atención al turismo, comunicación acertiva, sensibilización y el manejo del idioma inglés, para brindar una buena atención a los turistas extranjeros.

El convenio contempla la instalación de módulos de atención al turista, mismos que se ubican en distintos puntos como Paseo Juárez “El Llano”, Jardín Conzatti, sobre la calle Allende y en la Alameda de León, así como en las oficinas de la Secretaría de Turismo y en la terminal de autobuses del ADO.



Los turistas podrán tener acceso a los lugares que deben visitar en cada uno de los destinos turísticos de la entidad, para ello deberán escanear el código “QR” que se encuentran en los módulos de información y ahí verán toda la información sobre los sitios que pueden visitar.

