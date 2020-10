“Se va a hacer cargo la ONU”: AMLO firmó convenio para compra de medicamentos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este jueves el acuerdo que se logró con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la compra de medicamento en el extranjero.

«Ya se tiene el primer pedido de las medicinas, se va a ser cargo la ONU, en particular la UNOPS, de la adquisición, va a ser una licitación abierta mundial, transparente, y se resolvió dar un anticipo a la ONU para la compra de los medicamentos, y también ya se resolvieron los mecanismos, ya se hizo el trámite y a partir de hoy comprar todas las medicinas.

Es una buena noticia», indicó el mandatario mexicano.

