Reportan 4 conflictos en Tuxtepec, 2 son invasiones

-A pesar de que ya hubo reuniones, no se le ha dado fin a los conflictos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador de Atención Regional Víctor Virgen Carrera, señaló que prevalecen en la región de la cuenca del Papaloapan, alrededor de 4 conflictos, mismos que están atendiendo con la finalidad de que no se agudicen.

Explicó que los conflictos que actualmente existen, son uno en la comunidad de Cerro Mirador en Valle Nacional, en donde una familia fue detenida, y a pesar de que ya hubo reuniones, se espera que en los próximos días, se termine; otro más fue en la comunidad de Arroyo Iguana perteneciente a Usila, en donde retuvo por unas horas al regidor de este municipio Antonio Vicente, sin embargo aún no se le da solución.

El tercer conflicto, que mencionó el Coordinador es el de invasión que existe en el parque industrial, y aunque ya hubo algunas reuniones con el representante Olegario Morales Caligua, hasta el momento no se ha dado una respuesta y por lo tanto la invasión continúa.

Otro de los conflictos que prevalece es el de la comunidad de San Miguel Ecatepec, perteneciente a Santiago Jocotepec, ya que los habitantes denunciaron una invasión de parte de habitantes de Plan Martín Chino, y aunque ya hubo reuniones, hasta el momento no hay acuerdos.

Estos son los 4 conflictos, mismos que están tratando de dar solución ya que lo que se busca es que no se agudicen y sigan afectando a terceras personas.

Así mismo, llamó a los ciudadanos a obedecer las medidas necesarios y evitar reunirse en los próximos días.

