Por contingencia, no hubo quejas en los buzones del Hospital de Tuxtepec

-Al revisarlos, no había ninguna queja por lo que no pudieron conocer las necesidades o sugerencias, para mejorar el servicio en este nosocomio

De la Redacción



Tuxteepec, Oaxaca.- En el Hospital General de Tuxtepec fueron colocados buzones de quejas con la finalidad de que los pacientes y sus familiares lo utilicen y así se mejoren el servicio en el hospital, sin embargo la Aval Ciudadano Alejandrina Ronquillo Regules informó que en los últimos meses, no se recibió ninguna queja.

Explicó que la última vez que abrieron los buzones fue en el mes de marzo, y durante el mes pasado y éste no habían ninguna queja, sugerencia o felicitación, y esto, dijo que pudo ser debido a que no tuvieron consulta externa y otros servicios más fueron suspendidos, además de que los que estuvieron hospitalizados era por covid, y solo podía estar un familiar con el paciente, por lo que esto pudo complicar que se utilizaran los buzones.



Señaló que como Aval, están buscando que haya la cultura de la denuncia y así lo utilice la población y con esto saber lo más importante o lo que urge mejorar en el hospital general de Tuxtepec.

En el hospital hay 3 buzones ubicados en lugares estratégicos, mismos que fueron colocados en años anteriores y es cada cierto tiempo que son revisados, para saber qué áreas son las que se deben de mejorar.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario