Participará Casa de Cultura de Tuxtepec, en festival digital “Celebrando la Vida Después de la Muerte”

-Se transmitirá el próximo 2 de noviembre a las 5 de la tarde

Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobierno Municipal de Tuxtepec presidido por Noé Ramírez Chávez, en coordinación con la Casa de la Cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja” recordará a los fieles difuntos con una presentación llena de baile, música, tradición y sensibilidad; denominado “Celebrando la Vida Después de la Muerte”, este festival lleva inmerso todo el cariño de alumnos y profesores de distintos talleres en homenaje a quienes ya han partido y se transmitirá en vivo desde las páginas oficiales de ambas instituciones el lunes 2 de noviembre a las 5 de la tarde.

La Directora de la Casa de la Cultura, Marie Claire Chávez Martínez, informó que se encuentran en la recta final de los preparativos para el evento “Celebrando la Vida Después de la Muerte” que promete ser una excelente opción para conmemorar desde casa el Día de Muertos, tradición de la era prehispánica que durante esta pandemia tendrá que vivirse de manera distinta pues las personas deberán honrar a sus seres queridos sin poder visitarlos en los camposantos pero sin duda con el amor de siempre.

A invitación del Gobierno Municipal y manteniendo los cuidados correspondientes se han preparado diferentes participaciones que contarán con el talento de niños y jóvenes de los talleres de Ballet, Jazz, Guitarra, Teclado, el grupo Tochtépetl infantil y juvenil así como la Banda Filarmónica para los números de música y baile, así como de los talleres de arte plásticas e iniciación a la pintura para la decoración de escenarios; unidos y comprometidos con el cumplimiento a las tradiciones y espectáculos de primera todos los involucrados esperan el gran día para compartir los resultados.

Tal como lo ha mencionado el Presidente Municipal, Noé Ramírez Chávez, la pandemia no debe ser una limitante para seguir trabajando y coadyuvando para que Tuxtepec tenga opciones de esparcimiento en sus propios hogares, dijo Marie Claire Chávez Martínez, por eso se colabora con mucho gusto para que cada familia sepa que este gobierno y las instituciones vinculadas siempre estarán dando su mejor esfuerzo.

Agregó que es importante que ningún hogar se pierda este festival pues lo que verán el próximo lunes 2 de noviembre es una muestra de respeto a la cultura, las tradiciones, a la unión familiar y la concepción que como mexicanos tenemos de la vida después de la muerte, misma que merece continuar heredándose de generación en generación.

