MULT trasladará huelga de hambre a CDMX ante falta de atención del gobierno de Oaxaca

-Piden a las autoridades que liberen el bloqueo que mantiene el MULTI en Santiago Juxtlahuaca



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Debido a la falta de atención por parte de las autoridades del gobierno del estado, el Movimiento Unificador y de Lucha Triqui (MULT) trasladará su huelga de hambre de la capital oaxaqueña a la Ciudad de México, así lo informó Rogelio Pensamiento, dirigente estatal de la organización.



Agregó que sigue en pie la marcha programada para el cinco de diciembre, la cual partirá del monumento a la madre al auditorio Guelaguetza, en dónde quieren realizar una asamblea, pese a que continúe la pandemia del Covid, aunque el líder dijo que se cuidará en todo momento las medidas de prevención sanitarias.



Cabe mencionar que el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), mantiene un bloqueo carretero en Santiago Juxtlahuaca, en ese sentido Rogelio Pensamiento hizo un llamado a las autoridades para que liberen esa carretera, incluso mencionó que preciera que quieren llevar su huelga de hambre lo más prolongado que se pueda.



Hace unos días el MULTI manifestó que no existen condiciones para firmar un tratado de paz en la zona Triqui, toda vez que el MULT se niega a entregar al asesino de Epifanio de Jesús Martínez, a pesar de que ha sido plenamente identificado, sobre ese tema Rogelio Pensamiento dijo que el MULT no encubre asesinos.



Mencionó que el método es dar aviso a la autoridad para que se integre la carpeta de investigación, que se aporten las pruebas necesaria y actuar conforme a lo que establece la ley.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario