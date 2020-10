Llama presidente de Loma Bonita, a no reunirse en los próximos días

-Pide a la población cuidarse y acatar todas las recomendaciones



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de las festividades por Día de Muertos, el Presidente Municipal de Loma Bonita Raymundo Rivera, señaló que es un año diferente, por lo que reiteró no hacer fiestas y reuniones para no poner en riesgo la salud de los lomabonitenses.



Dijo que en este año no se podrán hacer festejos en los panteones, como se acostumbraba en otros años, y señaló “ahorita no vamos a poder, es una restricción que hay, y yo los invito a que acatemos esta disposición porque es en beneficio de nuestra salud, es en beneficio de nuestra familia y de nuestros ciudadanos”.



Pidió a los lomabonitenses cuidarse en casa, no hacer fiestas ni reuniones ya que estarían exponiendo a los más vulnerables, ya que por la experiencia que tuvieron de meses anteriores pocos sobrevivieron a esta enfermedad.



Además, llamó a la población a la participar a las diversas actividades y concursos que van a realizar de manera virtual.



En un principio en este municipio se había acordado abrir los panteones cumpliendo ciertas medidas, pero además con todos los protocolos de sanidad necesarios, sin embargo, tras la petición del gobierno del estado, decidieron cerrarlos.

