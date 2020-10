Inaugura Alejandro Murat área de Infectología en Hospital de la Niñez Oaxaqueña

-“A través de este nuevo espacio, se podrán brindar servicios de calidad, salvar vidas y cuidar lo más valioso que se tiene: las niñas y niños de Oaxaca”, expresó el Mandatario Estatal

San Bartolo Coyotepec, Oax. 29 de octubre de 2020.- Con una inversión aproximada de 19. 8 millones de pesos, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, junto con un grupo de niños, inauguró el área de Infectología del Hospital de la Niñez Oaxaqueña “Doctor Guillermo Zárate Mijangos”, en beneficio de la población infantil que carece de seguridad social.

En las instalaciones de este centro médico, el cual es un referente a nivel nacional e internacional, el Mandatario Estatal, junto con el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, destacó que con este nuevo espacio se podrá brindar servicios de calidad, salvar vidas y cuidar lo más valioso que se tiene: las niñas y niños de Oaxaca.

Hizo un reconocimiento a las doctoras y doctores que trabajan con convicción, en una labor noble a favor de la salud de población infantil y que es reconocida a nivel mundial.

Señaló que, junto con el Gobierno Federal, se coordinan esfuerzos para regularizar ante el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el proceso administrativo de este nosocomio, lo cual es una de las demandas más sentidas del personal que labora en él.

Felicitó a todo el equipo de trabajadores del nosocomio por cumplir más de dos décadas salvando vidas. “Han sido 22 años de constancia, esfuerzo y trabajo arduo, que han caracterizado a este noble hospital, lo que lo mantiene como unidad insigne de la salud de la niñez oaxaqueña”, expresó.

En su oportunidad, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) señaló que, ante la encomienda del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se trabaja para construir y crear espacios donde el personal pueda desarrollar su labor, con herramientas de alta tecnología médica para tratar cada una de las enfermedades y mejorar la condición de salud de las y los pacientes.

Aseveró que la entrega de esta nueva área y su equipamiento permitirá brindar atención intrahospitalaria y por consulta externa a pacientes pediátricos con padecimientos infecciosos prevalentes y emergentes, con especial énfasis en aquellas infecciones de curso atípico y las que ocurren en niñas y niños con algún tipo de disminución o anulación de la respuesta inmunológica del organismo.

“Anteriormente se contaba con solo cuatro aislados y con esta inauguración mejorará el control y manejo de las enfermedades infectocontagiosas para disminuir el riesgo de transmisión”, señaló.

En tanto, el subsecretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, destacó que para la conclusión de esta obra se invirtieron más de 12 millones de pesos en infraestructura y más de 7 millones de pesos en equipamiento médico.

En su oportunidad, el directo de la unidad médica, Roberto Salvador Luna Cruz, agradeció la realización de esta importante obra, la cual tiene una capacidad de atención de 10 camas censables y equipadas, apegadas a normatividad para ser considerados como aislados, cada una cuenta con un filtro de acceso para el personal de salud y familiares, donde se toman todas las medidas de protección e higiene personal para la atención del paciente.

Así también, el espacio cuenta con camas de terapia intensiva de última generación de múltiples posiciones con mandos digitales, monitores de signos vitales, ventiladores y carro rojo de emergencia en caso necesario, cada aislado cuenta con baño propio; además, las instalaciones tienen red de datos, de voz, extracción de aire y sistema de climatización, explicó.

Dentro de las principales causas de hospitalización por enfermedades infecciosas en el hospital son las neumonías, neuroinfecciones, infecciones de piel y tejidos blandos, neutropenias, así como fiebres en pacientes oncológicos, padecimientos tropicales como dengue, paludismo, zika y chikungunya.

El nuevo espacio de especialidad, cuenta con una platilla de dos médicos subespecialistas en infectología pediátrica, 18 profesionistas de enfermería, laboratoristas, camilleros, entre otros.

