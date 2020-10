Gobierno de Tuxtepec refuerza lucha contra Covid-19

-Continuidad a los filtros sanitarios en zonas más concurridas de la zona centro de la ciudad, incluida la Central Camionera

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- El Gobierno Municipal de Tuxtepec no da tregua en la aplicación de medidas sanitarias para evitar la propagación del Virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19, muestra de ello es que continúa con la instalación de los filtros sanitarios en diferentes puntos de la ciudad, uno de ellos y quizás de los más importantes es el que se instala en la Central Camionera ADO, en donde se da una gran afluencia de pasajeros que llegan a esta ciudad o parten hacia otros destinos de la República Mexicana.

Abel Jiménez Gómez, Jefe de Salud Municipal, mencionó esta actividad se realiza en coordinación con la administración de la Central de Autobuses, y tiene como propósito detectar pasajeros con síntomas de enfermedades respiratorias o cualquier otro que de la sospecha de padecer Covid-19.

Jiménez Gómez comentó que en este filtro sanitario se toma la temperatura a quienes acceden a esta Central de Autobuses, quienes de manera obligatoria tienen que usar cubrebocas y se le entrega a quien no lo porte, enseñan su uso correcto que cubra boca y nariz y a no utilizarlo debajo del mentón ya que hacerlo así de nada sirve que lo traigan pues no los protege ni protege a quienes se encuentran en ese edificio.

Hacen la recomendación para el lavado constante de manos con agua y jabón, se proporciona gel antibacterial y guarden la sana distancia.

El Jefe de Salud Municipal, dijo que también se encuentra un filtro en Palacio Municipal en donde se ha limitado a un solo acceso por la puerta principal en donde de igual manera se toma temperatura, se desinfectan manos con gel, cuentan con cubrebocas y se evita se presenten aglomeraciones dentro del recinto del Gobierno Local.

Abel Jiménez Gómez expuso que estos filtros continuarán instalándose en los puntos más concurridos de la ciudad de la zona centro de la ciudad de Tuxtepec.

Comentarios

