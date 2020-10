Frente Nacional de Trabajadores de la Salud denuncia falta de pago de bono Covid

-Mencionaron que al personal de contrato y a los verificadores sanitarios también se les debe pagar este bono



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Frente Nacional de Trabajadores de Salud en la República Mexicana (FNTSRM), se manifestaron en las instalaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca que se ubican en la calle JP García en el centro de la ciudad de Oaxaca, para exigir el pago del bono al personal de contrato.



El Secretario de Conflictos de este frente, mencionó que son 300 trabajadores de contrato a quienes no se les ha dado el bono Covid, incluso dijo que a los verificadores sanitarios tampoco se les ha pagado, a pesar de que ellos no han dejado de trabajar durante la actual pandemia, por lo que a ellos también se les debe pagar este bono.



Agregó que ya tuvieron un acercamiento con el Director de Administración y el Subdirector de Administración y Finanzas, incluso mencionaron que el Secretario General del Frente Ramón Segura, se reunión con el Secretario de Salud Donato Casas Escamilla, con quien dijeron no se llegó a ningún acuerdo.



Asimismo indicó que estarán al pendiente de la respuesta que les den los Servicios de Salud de Oaxaca, por ello hizo un llamado a los agremiados para que estén atentos a la información que se brinde sobre estos temas, minutos más tarde los trabajadores se retiraron del lugar.



Cabe mencionar que antes de manifestarse en las instalaciones de JP García, se manifestaron en las oficinas de los Servicios de Salud que se ubican en la colonia Reforma, en dónde dijeron que no han recibido insumos para el personal que atiende a los pacientes con Covid.

