Exhorta Pável Meléndez a investigar presuntos actos de corrupción en Sectur de EPN

-Pide a la Secretaría de la Función Pública iniciar un proceso de investigación en Turismo

-Exhorta a la Sectur de Oaxaca a vigilar que los cursos cumplan con la norma

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Con base a una serie de denuncias ciudadanas, fundamentadas con documentos, el diputado Pável Meléndez Cruz exhortó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) inicie un proceso de investigación a la anterior administración sexenal federal de la Secretaría de Turismo (Sectur) por avalar presuntos actos de corrupción.

Detalló que en la pasada administración federal, el Instituto de Competitividad Turística (ICTUR), avaló presuntamente cursos y diplomados que se impartieron de manera irregular para la acreditación de guías de turistas, impartido por la Agrupación de Guías, Choferes y Prestadores de Servicios Turísticos de la R.M.S.C. “Adolfo López Mateos” y por Ecoturismo Morelia S.A. de C.V. (Ecoturismor).

Ente esta situación, los guías certificados de Oaxaca presentaron dos denuncias de hechos ante el Órgano Interno de Control de la Sectur federal pidiendo la invalidación de los folios otorgados para la realización de los mismos y suspender la expedición de las constancias avaladas por el ICTUR, así como sancionar a los servidores públicos del mismo.

“Ante estas circunstancias, resulta indispensable que la Secretaría de la Función Pública realice una investigación exhaustiva ante las presuntas irregularidades y actos de corrupción. Este tipo de irregularidades, generan desconfianza en las instituciones públicas y ponen en entredicho el buen funcionamiento de la Administración Pública”, asentó.

Derivado de estos expedientes, en sesión ordinaria de la Diputación Permanente, además del exhorto a la SFP, Pável Meléndez pidió al titular del poder Ejecutivo de Oaxaca para que a través de la Sectur de Oaxaca se vigile la impartición de cursos sobre formación y actualización de guías generales y especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural para que cumplan con el marco legal aplicable, así como con la norma oficial mexicana NOM-08-TUR-2002.

