El 45.9% de los contagios por COVID-19, pertenecen al grupo de edad de 25 a 44 años: SSO

-Se contabilizan 155 casos nuevos, hay 20 mil 875 acumulados

-Un total de 551 pacientes cursan con la enfermedad en etapa activa

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de octubre de 2020.- De acuerdo con el reporte técnico de información sobre la pandemia, emitido este 28 de octubre por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el grupo etario en donde más se concentran los pacientes positivos a COVID-19 es el de 25 a los 44 años; tan sólo ahí se agrupa el 45.9% de los 20 mil 875 personas confirmadas al corte de este miércoles.

En representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, el jefe de la Unidad de Medicina Preventiva de la dependencia, José Ramón Pintor Sill, informó que aunque son las edades más afectadas en lo que a incidencia respecta, no son los más letales; toda vez que en el mismo grupo de edad de 25 a 44 años, hay hasta el momento nueve mil 573 positivos, de los cuales han muerto 144. Paralelamente, en adultos mayores de 65 años y más, son dos mil 678 casos y 734 han perdido la vida.

Por ello advirtió que las personas de todas las edades pueden verse afectadas por la infección viral, pero es mucho más agresiva en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que pidió a los jóvenes adultos, seguir las precauciones de distanciamiento social para evitar poner en peligro la vida de las personas más vulnerables.

Ya que dijo, en las últimas 24 horas se agregaron 155 pacientes en 44 municipios, y lamentó que este día se reportarán nueve defunciones más a causa de la enfermedad respiratoria, por lo que se tiene un global de mil 628 decesos.

Especificó que los municipios con alta incidencia de casos nuevos en el reporte de este miércoles son: Oaxaca de Juárez con un aumento de 50 confirmados, Santa Lucía del Camino y Villa de Zaachila con 10; y por primera vez la zona de Huautepec, perteneciente al Distrito de Teotitlán de Flores Magón que contabilizó un contagio.

Señaló que se tiene un total de nueve mil 043 personas con resultados negativo al padecimiento, tres mil 449 están como sospechosos, 18 mil 646 pacientes se han recuperado y 551 cursan la infección viral en etapa activa, pues se trata de las personas que enfermaron en los últimos 14 días.

Precisó que del total de positivos, desde el inicio de la emergencia sanitaria se tiene documentado que 16 mil 821 pacientes han cursado los síntomas en aislamiento domiciliario y cuatro mil 054 han requerido hospitalización. Del global, nueve mil 667 son mujeres y 11 mil 208 hombres.

Especificó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales persiste como la zona más afectada con 13 mil 918 acumulados, seguido por el Istmo con dos mil 067, Tuxtepec con mil 822, Mixteca con mil 480, Costa con mil 044, y Sierra con 544.

Confirmó que del personal del sector salud que ha dado positivo a COVID-19, mil 198 son de enfermería, 907 médicos y 905 trabajadores de otras áreas. Asimismo la red hospitalaria se encuentra al 31.6% de ocupación, de este global el 37.7% son camas de observación y 21.6% con ventilador.

Finalmente, Pintor Sill pidió especialmente a los jóvenes a que eviten las aglomeraciones, sobre todo en los próximos días a celebrar la tradición mexicana de Día de Muertos, así como llevar cabalmente las acciones de protección sanitaria difundidas por los SSO como son: lavado de manos con agua y jabón de manera constante, uso del cubrebocas en el espacio público, y mantener la sana distancia de más de un metro y medio de las demás personas, para evitar el incremento de contagios.

