Dos detenidos tras cateo coordinado de la FGEO en el Istmo

-Gracias a la denuncia anónima recibida refiriendo delitos contra la salud se logró con éxito este operativo



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca llevó a cabo de manera coordinada con Agentes Estatales de Investigación, el cateo a un domicilio particular ubicado en la colonia Cantarranas del municipio de Santa María Huamelula, en el Istmo de Tehuantepec, tras recibir una denuncia anónima por delitos contra la salud en la modalidad narcomenudeo.



Asimismo, en esta vivienda se aseguraron diversos objetos, entre los cuales, se halló droga con característica de marihuana y dinero en efectivo, así como también se logró la detención de una femenina identificada como R. M. S. y de un masculino con iniciales R. L. C., quienes fueron puestos a disposición del ministerio público junto con los productos asegurados.



Con estas acciones, se da cumplimiento a la orden de cateo asentada en el cuadernillo de antecedentes 26/2020 reiterando la Fiscalía General su compromiso de llevar ante la justicia a quien o quienes vulneren la paz de las familias oaxaqueñas.

