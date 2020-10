Dan banderazos de Obras en Loma Bonita, a favor de la juventud

-Se invirtieron más de 2 mdp, para estas dos obras

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves, el cabildo de Loma Bonita dio el banderazo de 2 obras importantes para la cabecera, especialmente para la juventud lomabonitense, como fueron la construcción de 2 aulas y una cancha.

En primer banderazo fue en el plantel del COBAO, pues a pesar de la contingencia, este jueves inició la construcción de 2 aulas, mismas que van a beneficiar de manera directa a los estudiantes del plante.

En esta obra se invertirán 903, 089.59 pesos, del fondo III, ramo 33 del ejercicio 2020. Fue el Presidente Municipal Raymundo Rivera, quien dijo que están trabajando para la educación de este municipio.

Después se este banderazo continuaron con otra más, que fue la de la constricción de una cancha de futbol rápido en la colonia Rinconcito Oaxaqueño, en donde informaron que se invertirán 1, 349, 295.20 pesos, recursos del Fondo III amo 33 del ejercicio de este año.

En esta obra el Edil reiteró el compromiso de apoyar a la juventud del municipio de Loma Bonita, ya que así como le apuestan a la educación, también le están apostando al deporte “sea de beneficio, para que los jóvenes tengan donde jugar y piensen en el deporte”.

Cabe destacar que desde hace un par de semanas, en este municipio empezaron a dar banderazos, con la finalidad de iniciar las acciones que se habían atrasado a causa de la contingencia.

