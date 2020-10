Confirma Secretario de Seguridad que grupo armado liberó a detenido en Matías Romero

-Señaló que el detenido se encontraba bajo custodia de la autoridad ministerial cuando se dio el incidente

-Se montó un operativo para dar con el grupo armado y la persona que fue liberada



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca Ernesto Salcedo Rosales, confirmó que este miércoles un grupo armado liberó a una persona que había sido detenida por presuntamente agredir a una mujer en el municipio de Matías Romero, en ese sentido, explicó que ya se están haciendo los trabajos correspondientes para dar con el paradero de estos sujetos.



Detalló que la policía estatal detuvo a esta persona, luego de que golpeó a una mujer, quien lamentablemente falleció, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, cuando después llegó un grupo de personas armadas a liberar a este sujeto y partieron con rumbo desconocido.



Salcedo Rosales indicó que se montó un operativo conjunto entre la autoridad municipal y la Policía Estatal, para recabar información que lleve con el paradero de la persona que fue detenido por golpear y matar a una mujer, así como el de las personas que lo liberaron de la cárcel municipal de Matías Romero.



En lo que se refiere al tema de la entrega de las pertenencias de los reos que estaban en el hoy ex penal de Ixcotel, detalló que se continúa con este proceso por medio de fichas, para evitar que haya aglomeración de personas, asimismo indicó que se puso a disposición de los familiares el número 911 para que ahí pidan informes de a qué penal fue enviado su familiar, así como de la entrega de sus pertenencias.



El objetivo de poner a disposición el número 911, es para que el penal no sea el único punto en dónde se puedan entregar las pertenencias de los reclusos y así evitar la concentración de personas, para así no favorecer las condiciones de un posible brote de contagios de Covid.



Cabe recordar que el pasado lunes 26 de octubre por la madrugada, se llevó a cabo un traslado de los reos del penal de Ixcotel a otros centros penitenciarios, toda vez que este reclusorio fue cancelado y que será rehabilitado como un cuartel para los elementos de la policía estatal, incluso ese día hubo manifestación por parte de los familiares, debido a que no les notificaron de este movimiento.

