Con música urbana, promueven “Movimiento Vecinal” en Oaxaca

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de su cuenta de facebook el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública José Manuel Vera Salinas, compartió un vídeo musical del género urbano, promoviendo el Proyecto “Movimiento Vecinal”

“No intentemos cambiar a las y los jóvenes, escuchémosles para entender su realidad, su vida. Solo así sabremos qué estrategias en prevención les ayudarán a evitar caer en actividades ilícitas o criminales” comentó a través de su red social facebook.

Cabe mencionar que el cantante rapero Pedro Chávez es quien interpreta esta melodía 👉 http://youtu.be/66GwjGCjwhU

