Ambulantes se enfrentan a inspectores y policías de Oaxaca de Juárez

-Quitaron las mallas que habían sido colocadas por la policía municipal, se niegan a quitar sus puestos

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Comerciantes de la central de abasto, se enfrentaron a inspectores y policías municipales, luego de que las autoridades colocaron mallas para cerrar la circulación vehicular en algunas calles y así evitar la aglomeración de personas, además la molestia de los comerciantes fue porque inspectores del área de comercio empezaron a retirar los puestos que habían sido instalados.

Y es que el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez aprobó en días pasados que no se permitiría la instalación de puestos que se colocan en estas fechas de días de muertos, debido a la pandemia por Covid, incluso las autoridades municipales acudieron a dar conocimiento de este acuerdo del cabildo, en aquella ocasión y hubo resistencia de los comerciantes.

Ahora ante esta acción del gobierno que preside Oswaldo García Jarquín, hubo mayor resistencia de parte de los comerciantes, quienes afirmaron no van a quitar sus puestos de ese lugar, la situación es tensa en el lugar, ante un posible enfrentamiento a golpes entre comerciantes y autoridades municipales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario