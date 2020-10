Una vez más paro en el Hospital Regional de Tuxtepec

-Piden a los SSO la contratación de más personal para atender al área covid

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A partir de este martes, sindicalizados de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud, iniciaron un paro en el hospital General de Tuxtepec, para exigir principalmente la contratación de personal, pero también que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), respeten la autonomía de la base trabajadora.

El Delegado Sindical del Hospital, Marco Antonio Hernández Contreras, señaló que la demanda principal es la contratación de recurso humano, ya que por la contingencia necesitan de más personal, y hacen falta médicos, personal de enfermería y administrativos.

Dijo que existía el compromiso por parte de las autoridades de salud, sin embargo no cumplió y en estos momentos, por la contingencia, piden más personal.

Otro de los motivos por el cual decidieron realizar este paro, es que piden que las autoridades de salud, respete la autonomía de la base, esto es que respete las plazas de la base y los movimientos de escalafón.

Así mismo, están pidiendo que la salida del Director Administrativo de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), David Concha Juárez, ya que lo acusan de violentar los derechos de los trabajadores de salud, y seguirán insistiendo para que sea despedido.

Este paro, provocó que se suspendieran algunas áreas principalmente la de gobierno, además de consulta externa, pero sí siguen prestando los servicios de urgencias, del área, covid, el área de hospitalización.

