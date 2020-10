Tras informe de Fiscal, exige Diputada Elisa Zepeda justicia para mujeres asesinadas

-Señaló que la autoapreciación de la Fiscalía no es la misma a la que tiene la población en general



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Algo por lo cual se ha criticado a la Fiscalía General del Estado, es que la apreciación propia que tiene en materia de impartición de justicia no es la misma que tiene la población en general, así lo manifestó la Presidenta de la Diputación Permanente Elisa Zepeda Lagunas.



En ese sentido la legisladora comentó que se está trabajando para que esta apreciación cambie y se empiece a dar resultados en materia de impartición de justicia, no obstante comentó que a pesar de las cifras que dan, la gente cuestiona y critica esas estadísticas, pues no reflejan la realidad que se vive en la entidad.



En materia de los feminicidios, manifestó que estos crímenes deben ser investigados y castigados, por ello mencionó que se han puesto la tarea de exigir justicia para todas las mujeres que han sido asesinadas de manera violenta, sobre todo porque existe una omisión por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y del gobierno del estado.



Incluso mencionó que Oaxaca está catalogado como uno de los estados más peligrosos para las mujeres a nivel nacional y esta percepción también la tiene la comunidad internacional, un ejemplo de ello fue la detención de la Presidenta de Tezoatlán, situación de la que no hubo un pronunciamiento por parte del gobierno del estado o de la Fiscalía.



Otro fenómeno que se está presentando en la entidad es la desaparición de mujeres, por ello exigen a las autoridades correspondientes, que haya mayor presencia de seguridad para resguardar las calles, asimismo hizo un llamado al Gobernador Alejandro Murat para que este tema pase del plano del discurso a la acción.



Cabe mencionar que este martes el Fiscal General Rubén Vasconcelos Méndez, entregó su tercer informe ante el Congreso del Estado, ahí el Fiscal General resaltó los resultados obtenidos en las áreas sustantivas de la Institución, ponderando el esfuerzo y compromiso del personal de la Fiscalía durante estos 3 años, a fin de lograr mayores resultados en favor de la sociedad.

