Supervisa SSO puntos de entrada de sanidad internacional en puertos y aeropuertos de Oaxaca

-No se ha detectado a ninguna persona con síntomas relacionados al SARS-Cov2, Fiebre Amarilla, Sarampión, Fiebre del Nilo, entre otras

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de octubre de 2020.- La Jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, informó que siguiendo los lineamientos que marca la Secretaría de Salud Federal ante la pandemia por COVID-19, se llevó a cabo una supervisión integral en cuatro puntos de entrada de sanidad internacional como son puertos y aeropuertos.

Agregó que en los aeropuertos Internacional de Oaxaca de Juárez, de Puerto Escondido, Internacional de Huatulco, Puerto de Huatulco y de Salina Cruz, se han recibido tres mil 475 vuelos con 278 mil 219 pasajeros, y 147 buques con cuatro mil 437 pasajeros, en los que no se ha detectado a ninguna persona con síntomas relacionados al SARS-Cov2, Fiebre Amarilla, Sarampión, Fiebre del Nilo, entre otras.

Detalló que existe una coordinación permanente con las Jurisdicciones Sanitarias 02 del Istmo y 04 de la Costa, y en estos cinco puntos se refuerzan las acciones de prevención como la toma de temperatura a través de cámaras termográficas y en caso de detectar a un pasajero con temperatura alta, se aísla para posteriormente realizarse un cuestionario personal de investigación y descartar cualquier signo o síntoma.

Mencionó que en estos cinco puntos de entrada en la entidad y como parte de las medidas de mitigación por el COVID-19, se cuenta con personal médico capacitado, y con certificación TOEFL (Test of English as a Foreign Language), además de que cuentan con todas las medidas sanitarias y de seguridad.

Julián Aquino dijo que la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (UIES), realiza de manera permanente el monitoreo de eventos de interés epidemiológico, urgencias y desastres, como son: sismos, fenómenos hidrometeorológicos, inundaciones, deslaves, huracanes; por lo que a través de una coordinación interinstitucional se realizan las actividades de intervención.

En este sentido, refirió que además se brindan consultas médicas, se reparten kit de medicamentos en caso de desastres, toma de muestras, se imparten pláticas informativas sobre las medidas de prevención del COVID-19, y otros padecimientos, capacitación a las autoridades municipales sobre la importancia de la cloración de la red de agua potable, se realizan recorridos casa por casa, donde se les otorga plata coloidal, y sobres de Vida Suero Oral.

Señaló que se mantiene la vigilancia de eventos las 24 horas, los 365 días del año, y se identifica y verifican los eventos que se susciten en la entidad, que pudieran ocasionar una amenaza a la salud pública; también se notifica a nivel federal los eventos identificados y la resolución de estos, y se capacita a las instancias involucradas con el fin de mejorar la respuesta ante los eventos.

También se garantiza la coordinación con otras instituciones y dependencias involucradas en la respuesta a eventos de salud pública. A nivel jurisdiccional se informa a nivel estatal de los eventos que se identifiquen que pudieran representar una amenaza o riesgo para la salud pública, y se garantiza el cumplimiento de la notificación de eventos detectados por las unidades médicas.

Finalmente, la funcionaria agradeció a nombre del titular, Donato Casas Escamilla, el esfuerzo y dedicación de las coordinaciones de urgencias, de brotes, de brigada, de Enfermedades diarreicas y cólera, de sanidad internacional, y de monitoreo, así como a las brigadas de la UIES de nivel estatal que están integradas por un médico, una enfermera y un polivalente y en las seis Jurisdicciones Sanitarias del Estado.

