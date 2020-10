Sin daños mayores en Mercado 20 de Noviembre en Oaxaca, tras incendio

-El área de carnes fue dónde se generó el conato de incendio, no hubo daños considerables afirmó la administración del Mercado

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Mercado 20 de noviembre continúa operando de manera normal, luego del incendio que se registró la noche de este martes, la zona afectada fue el área de carnes y es la única que se encuentra cerrada, así lo dio a conocer el Administrador del Mercado Melitón Lavariega.

Agregó que el conato de incendio se originó por la grasa que se encuentra en el área de carnes y eso provocó que se generará el fuego, señaló que afortunadamente la situación no pasó a mayores, asimismo indicó que personal de Protección Civil se encuentra realizando los peritajes correspondientes.

El administrador del Mercado comentó que el área de carnes permanecerá cerrado este miércoles, detalló que no hubo daños materiales considerables en los locales, esto debido a que el conato no fue de grandes proporciones y a la respuesta del H. Cuerpo de Bomberos.

