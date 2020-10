Segego exhorta a las autoridades municipales a cancelar todos los eventos públicos por motivo del “Día de Muertos”

-Privilegiando la salud de las familias oaxaqueñas, es necesario reforzar las medidas sanitarias y evitar las concentraciones masivas en la vía pública y panteones en los 570 municipios de la entidad

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 28 de octubre del 2020. En atención a las instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la Secretaría General de Gobierno (Segego), exhorta a las autoridades municipales y comisionados de los 570 municipios en la entidad a cancelar todo tipo de eventos que generen la concentración masiva de personas en la vía pública, específicamente en panteones por motivo de las festividades del Día de Muertos.

El secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, señaló que es de suma importancia crear las condiciones que permitan salvaguardar la salud de las familias oaxaqueñas ante la pandemia por COVID-19, ya que al no existir aún una cura el riesgo de contagio es latente.

De esta manera, el titular de la Segego invita a la ciudadanía oaxaqueña y a las autoridades municipales a conducirse de manera responsable ante la pandemia que se vive actualmente, no bajar la guardia y reforzar las medidas sanitarias emitidas por las autoridades del sector Salud, como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, distanciamiento social y si es posible quedarse en casa, solo de esta forma se evitará el aumento de contagios por COVID-19.

Comentarios

