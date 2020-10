Registra SSO 133 casos nuevos de COVID-19, suman 20 mil 720 acumulados

-El 45.8% de los casos confirmados, corresponden a los grupos de edad de 25 a 44 años de edad, elige la vida, usa cubrebocas, sana distancia y lavado de manos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de octubre de 2020.- El subdirector general de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Héctor Matus Santiago, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que al corte de este martes 27 de octubre se han registrado 133 casos nuevos de COVID-19 que suman 20 mil 720 casos acumulados en toda la entidad.

Señaló que se han notificado 33 mil 081 casos, de los cuales nueve mil 001 han sido negativos, tres mil 360 son sospechosos, 18 mil 567 se han recuperado y lamentablemente se registran seis decesos, que suma mil 619.

Refirió que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 13 mil 804 casos confirmados y 806 defunciones, Istmo dos mil 056 y 296 defunciones, Tuxtepec mil 822 y 248 defunciones, Mixteca mil 469 y 125 defunciones, Costa mil 032 y 90 defunciones, y la Sierra 537 y 54 defunciones.

En relación a los 133 casos nuevos, estos se distribuyen en 43 municipios, siendo los que el mayor número presentan el de Oaxaca de Juárez con 30, Salina Cruz 16, Juchitán de Zaragoza 14, Santa Lucía del Camino, Santo Domingo Tehuantepec y Barrio de la Soledad cinco cada uno, el resto tres, dos y un caso.

De los 20 mil 720 casos confirmados, el 45.8%, corresponde al grupo de edad de 25 a 44 años de edad con nueve mil 497 casos confirmados. Por sexo, 11 mil 130 son hombres y nueve mil 590 mujeres.

Matus Santiago dijo que hay 480 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 352, Mixteca 60, Costa 25, Istmo 24, Sierra 18 y Tuxtepec 1.

De las mil 619 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años seguido de 50 a 59 años y de 60 a 64, con 730, 379 y 233 respectivamente. Por sexo mil 071 son hombres y 548 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la diabetes mellitus, hipertensión Arterial y obesidad.

En relación a la ocupación hospitalaria para pacientes con COVID-19, los SSO reportan 26.7%, HRAEO 100%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 83.3%, SEDENA 27.5%, ISSSTE 44.3%, IMSS régimen ordinario 32.5%, IMSS Bienestar 31%, PEMEX 16.7%, SEMAR 23.5%, privado 25%, haciendo un global de 34.1%, de los cuales el 42.5% es sin ventilador y 19.7% con ventilador.

Finalmente, el funcionario exhortó a la población a no bajar la guardia ante esta pandemia y seguir las medidas de prevención, como son el lavado de manos frecuentemente, el uso correcto del cubrebocas en todo momento y evitar reuniones masivas, solo así podremos prevenir la propagación de esta enfermedad.

