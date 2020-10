Para apoyar a los estudiantes, Comedor Social Beth-Lehem, ofrece Internet

-La finalidad es seguir ayudando a los sectores muy vulnerables



Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de apoyar a los jóvenes de escasos recursos que requieran de wifi para tomar sus clases en línea o bien para enviar trabajos, el Responsable del Comedor Social Beth-Lehem, Silvestre López Durán, dijo que acondicionaron un espacio para apoyar a los estudiantes.



Señaló que el área de la farmacia fue acondicionada para que se pueda apoyar a los jóvenes, por lo aquellos que necesiten internet, pueden acudir llevando su computadora o dispositivo móvil y con estos apoyarlos, para continuar con sus clases.



Este servicio lo ofrecen de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde de lunes a viernes, y si es un menor de edad debe de acompañarse de sus padres, y si es un joven, puede acudir únicamente con su dispositivo.



La finalidad es que se apoye a quienes lo necesiten y más en estos tiempos, en donde la situación es crítica para algunos sectores, por lo tanto de ser necesario se les va a dar de comer a los estudiantes.



Por esta situación y ante el aumento de persona en el comedor, están solicitando a la población a que se una, llevando alimentos para que puedan a seguir apoyando a los sectores más vulnerables.



Este no ha sido el único espacio que ha ofrecido sus instalaciones para apoyar a los estudiantes, han sido otros comerciantes que a través de las redes sociales, se sumado apoyando a quienes más lo necesiten, con esta nueva modalidad de las clases en línea.

