Oaxaca entre los primeros lugares a nivel nacional en abuso infantil: PRODENNAO

-La Presidenta del sistema DIF Oaxaca dijo que existe sobre población en las casas hogares, informó que ya se autorizó la construcción de seis casas hogares más



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- México es el primer lugar a nivel munidial en cuanto al tema de violencia hacia niños y niñas y Oaxaca es uno de los estados del país en dónde se cometen muchos de estos delitos, así lo dio a conocer la titular de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca (PRODENNAO), María Cristina Susana Pérez Guerrero Zamora.



Así mismo indicó que es necesario que los niños y niñas conozcan sus derechos, como el de ser protegidos y no permitir que nadie abuse de ellos, también comentó que es necesario que los adultos entiendan que es un delito abusar de un niño, niña o adolescente.



Por su parte la Presidenta del Sistema DIF Oaxaca Ivette Morán de Murat, hizo un llamado a la población para que denuncien cualquier tipo de abuso hacia los niños y las niñas, pues este delito se puede presentar en cualquier lado, pues el mayor número de casos provienen de personas cercanas como maestros, vecinos y familiares.



En ese sentido mencionó que es necesario crear una sociedad que cuide y proteja a la niñez, para ello pidió que en caso de saber de alguna situación de estas, acudan a las instancias correspondientes como el Sistema DIF Oaxaca, el cual continúa laborando a pesar de la pandemia.



La Presidenta del DIF Oaxaca comentó que actualmente existe una sobre población en las dos casas hogares con las que cuentan, por ello gestionaron ante el gobierno del estado que se construyan seis casas hogares más, de las cuales una será inaugurada el 14 de noviembre.



Estas declaraciones fueron hechas al término de la premiación de la segunda edición del cine minuto denominado “Te creo en corto”, en el cual se presentaron 59 videos de un minuto de duración que fueron realizados por personas oaxaqueñas y cuyo mensaje va dirigido hacia los menores para que sepan que nadie tiene derecho de abusar de ellos.

Comentarios

