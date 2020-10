Normalistas se manifiestan por tercer día consecutivo en Oaxaca

-Bloquearon por unos minutos varios cruceros de la capital oaxaqueña

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Normalistas egresados de la generación 2016 se manifestaron en la ciudad de Oaxaca, durante algunos minutos bloquearon en crucero del ADO, como medida de presión para que las autoridades educativas los contraten de manera automática, así como el otorgamiento de plazas automáticas.

Los bloqueos que realizaron provocaron afectaciones a la circulación sobre la calzada Niños Héroes de Chapultepec, sin embargo minutos más tarde se retiraron, para poder bloquear utilizaron unidades del transporte urbano, los cuales atravesaron sobre la vialidad.

Cabe recordar que el lunes los normalistas tomaron la caseta Huitzo y cobraron la “cuota voluntaria” para dejar pasar a los automovilistas, el martes los normalistas marcharon de la fuente de las ocho regiones al zócalo capitalino, en estas dos ocasiones fueron estudiantes activos y este miércoles fueron egresados.

Estas movilizaciones de los normalistas se dan en el marco de la actual pandemia por Covid, situación que pone en riesgo la salud, no solo de ellos, sino de la población en general, incluso hay quienes señalan que detrás de las movilizaciones de los normalistas están el Senador Salomón Jara y el Diputado Federal Azael Santiago Chepi.

