Mujer es encarcelada en Oaxaca por una supuesta publicación en Facebook

-Presuntamente publicó en su cuenta de Facebook que el comandante de la Policía Municipal dio positivo a Covid-19

Yuri Sosa



Oaxaca de Juárez, Oax., 28 de octubre de 2020.- Una joven mujer del municipio de San Andrés Ixtlahuaca, en los Valles Centrales de Oaxaca, fue encarcelada por supuestamente publicar en su cuenta de Facebook que el comandante de la Policía Municipal dio positivo a Covid-19.



De forma preliminar se dio a conocer que la detenida fue identificada como Mayra Santiago Zúñiga, suplente de la regidora de Salud de este ayuntamiento del distrito de Etla, regido por Sistemas Normativos Internos.



El arresto se registró la noche de este martes, luego fue trasladada a la cárcel municipal, por presuntamente publicar en su cuenta personal de Facebook que el comandante policial, Sebastián Hernández estaba enfermo de coronavirus, indicó el reporte.



Los mandos policiales indicaron que la información emitida es falsa, por lo que procedieron con el arresto, pues Santiago Zúñiga violo la privacidad.



Pero la población también ha manifestado su inconformidad por el actuar de la Policía Municipal, pues el papá del comandante es el regidor de Seguridad, Gustavo Hernández.



De forma oficial, al corte de este 27 de octubre la Secretaría de Salud, San Andrés Ixtlahuaca acumula un total de 22 casos de Covid-19 y tres defunciones.

