La diputada Magaly López Domínguez demanda a la FGEO investigar red de personas que difunden packs de mujeres en Oaxaca

-Exhorta a las titulares del SMO y SEPIA, brindar apoyo a víctimas de violencia digital.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 28 de octubre de 2020. La diputada Magaly López Domínguez, presentó a la Diputación Permanente, la proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se busca contribuir a erradicar la venta o intercambio de contenido íntimo de mujeres y niñas Oaxaqueñas en redes sociales o sitios web, comúnmente denominados “packs”.

El exhorto llama al Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, para que de forma diligente, exhaustiva, y utilizando todos los medios a su alcance y con el apoyo de expertos en tecnologías, se avoque a realizar las investigaciones respecto a la venta o intercambio de contenido íntimo de mujeres y niñas Oaxaqueñas en redes sociales o sitios web.

En este sentido también se demanda a las titulares de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (Smo) Ana Vásquez Colmenares y de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia) Eufrosina Cruz Mendoza, para que a la brevedad posible diseñen e implementen campañas dirigidas a alertar a las mujeres y niñas no indígenas e indígenas, sobre los riegos de compartir imágenes y datos personales a través de las redes sociales.

De igual forma se solicita a ambas funcionarias brindar información a las mujeres acerca de los lugares donde pueden acudir a recibir asesoría legal y atención psicológica en caso de haber sido víctima de filtración o difusión de contenido íntimo.

La diputada morenista, indicó que la petición legislativa antes mencionada surge a partir del incremento de denuncias por parte de la ciudadanía acerca de que la venta o intercambio en cuentas de redes sociales de contenido sexual de mujeres Oaxaqueñas, también conocido como “packs”.

Indicó que pese a que por un lado la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género establece como un tipo de violencia la venta o intercambio de cometido íntimo y que el Código Penal vigente para el estado de Oaxaca, tipifica dichas conductas dentro de los delitos contra la intimidad sexual, en Oaxaca no pasa nada, situación que configura violencia institucional en contra de las mujeres.

Consideró que no basta que esas cuentas desde donde se comenten estos delitos sean bloqueadas, se requiere que se investigue y que se castiguen a los responsables de estos delitos.

La proposición con punto de acuerdo con la que se busca erradicar la violencia digital en Oaxaca, presentada por la diputada Magaly López Domínguez, recibida por la Diputación Permanente del Congreso Local, fue turnada para su análisis y dictamen.

