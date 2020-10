Josefina Vázquez Mota, senadora del PAN; da positivo a COVID-19

-La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el recinto legislativo se encuentra aislada.

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, anunció este miércoles que dio positivo a la nueva cepa de coronavirus.

“En mi prueba de COVID-19 que debemos realizarnos todas y todos los Senadores, salí positiva. Atendiendo las recomendaciones médicas estaré en aislamiento. Ante los contagios en el Senado, resulta urgente se apliquen las pruebas y protocolos sanitarios a todo el personal”, destacó en su cuenta de Twitter.

Vázquez Mota, quien funge como presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el recinto legislativo, se une a la lista de legisladores que contrajeron el SARS-COV-2.

México superó el martes los 900 mil casos confirmados de coronavirus, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Dicha dependencia informó que los casos confirmados ascendieron a 901 mil 268, detalló José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

Además, ya son 89 mil 814 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México.

Mientras tanto, los casos sospechosos con posibilidad de resultado de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 52 mil 428.

