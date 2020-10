Ferieros se vuelven a instalar en zócalo de Oaxaca, siguen sin ser apoyados

-Exigen ser apoyados, pues aseguran que no tienen ingresos al haberse suspendido las ferias y fiestas patronales



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de ferieros se instalaron una vez más en el zócalo capitalino, debido a que siguen sin ser apoyados por parte del gobierno municipal que preside Oswaldo García Jarquín, sobre todo porque se quedaron sin ingresos al haberse suspendido las ferias y fiestas patronales por la pandemia.



Los ferieros se instalaron en el zócalo de la ciudad de Oaxaca en los primeros días del mes de octubre, ahí permanecieron durante algunos días, posteriormente se retiraron sin dar a conocer los acuerdos que tuvieron con las autoridades municipales y estatales, información que tampoco fue dada a conocer por el gobierno del estado y el ayuntamiento capitalino.



Este sector es uno de los que han resultado afectados por la actual pandemia, pues al suspenderse las ferias y fiestas patronales, los ferieros se quedaron sin poder generar ingresos, incluso hubo algunos que tuvieron que vender sus juegos mecánicos para obtener dinero para sus gastos.

