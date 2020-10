Feministas reportan desaparición de más de 20 oaxaqueñas en octubre

-Exigen a la Fiscalía General del estado, iniciar los protocolos para investigar la desaparición de estas mujeres.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles, un grupo de feministas se manifestaron en el palacio de gobierno para exigir la aparición con vida de Zaira Leticia Morales Loyola, quien desapareció el pasado 23 de octubre tras salir de su domicilio, pero también denunciaron la desaparición de más de 20 mujeres, tan solo en el mes de octubre.

Desde ese día y hasta este momento, familiares de esta joven exigen a las autoridades que hagan lo propio y aparezca con vida esta joven madre, que dejó a 2 menores de edad, por lo que para hacerse escuchar se manifestaron, “entre más tiempo pasa, menos son las posibilidades de encontrarla con vida” gritaban.

Así mismo, una a una nombraron a las últimas mujeres desaparecidas en el mes de octubre, la mayoría menores de edad y que hasta el momento no se sabe de su paradero, por lo que exigen a todos sumarse por estas 20 mujeres que han desaparecido en Octubre.

Además en su protesta, denunciaron que en México, cada 18 segundos violan a una mujer y que en el estado en lo que va del año, han asesinado a 85 mujeres, además de que desaparecen 4 mujeres de manera diaria.

También pidieron justicia no solo por las que desaparecieron, si no por aquellas que desde sus hogares sufren algún tipo de violencia.

Exigieron a la Fiscalía General del estado, iniciar los protocolos para investigar la desaparición de estas oaxaqueñas, pero además exigieron al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa que no cubra a los funcionarios corruptos ya que suman más de 400 feminicidios en lo que va de su sexenio, “la mayoría de ellos, sin justicia” enfatizaron.

