Feligreses Tuxtepecanos celebran a San Judas Tadeo en su día

-La asistencia de personas fue menor a la de otros años y las capillas solo dieron acceso a grupos pequeños

David Higareda

Como cada 28 de octubre, feligreses católicos realizaron distintas celebraciones a San Judas Tadeo, patrón de las causad difíciles. Desde las primeras horas de la madrugada algunas capillas de Tuxtepec Oaxaca permanecieron abiertas, solo para el ingreso en grupos pequeños.

Guardando todos los protocolos de salud, las personas llevaron mañanitas a San Judas Tadeo y pidieron especialmente porque esta pandemia del COVID-19 acabe pronto, así como trabajo y mucha fuerza para seguir.

Las capillas principales donde veneran a San Judas, como lo es la ubicada en el Boulevard Bicentenario y la que se encuentra frente al ISSTE, solo dieron accesos para que las personas pudieran estar en el altar por lapsos cortos de tiempo y a la vez llevar flores y veladoras.

Por otro lado, en la Catedral de San Juan Bautista Tuxtepec, si se realizaron las mañanitas tradicionales y la misa de las 7:00am, 12 del día y la última será a las 7:00pm, donde podrás llevar sus imágenes para bendecir.

Cabe destacar que son fueron pocos los asistentes a las diversas capillas, ya que debido a la contingencia sanitaria, muchas personas celebraron en sus hogares al patrón de las causas difíciles, donde llevaron hasta mariachi y marimba.

En la imagen de San Judas Tadeo, conocido como el Santo Patrono de las Causas Imposibles, podremos ver en la parte superior, el fuego sobre su cabeza que representa la presencia del espíritu santo en él; el barrote en su mano izquierda representa su martirio; el medallón en su mano derecha, es por la imagen que cristo le dio para cuidar al Rey de Edesa.

Comentarios

